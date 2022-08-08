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وطنية

“بوليساريو”… من العدم إلى الفناء

منذ 5 ساعات
الصراع القائم بين أجنحة الحركة يقربها أكثر من أجلها المحتوم بقلم: الفاضل الرقيبي في خضم الصراع الدائر بين أجيال جبهة «بوليساريو»، أو بالأصح ما تبقى من قيادات التأسيس، ونزر يسير من المنفوخين إعلاميا، والمدعومين من قبل دوائر جزائرية معروفة، ينفجر الوضع مرة أخرى بالرابوني، بسبب هذه الصراعاتأكمل القراءة »

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منذ 5 ساعات


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