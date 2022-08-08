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مايا دياب في حفل بلبنان تحيي النجمة اللبنانية مايا دياب، حفلا غنائيا في لبنان، يوم 12 غشت الجاري، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف. وطرحت النجمة مايا دياب، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “عيش أحلى سنين”أكمل القراءة »
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