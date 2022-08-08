الصباح الفني
رأفت تستعيد “يا الناسي”
طرحت الفنانة المغربية لطيفة رأفت نسخة جديدة من أغنية “يا الناسي”، التي تعد أحد أشهر أغاني الراحل إبراهيم العلمي. وأطلقت المطربة المغربية “كوفر” الأغنية المغربية، الذي نشرته على قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب” بتوزيع جديد أشرف عليه المايسترو رشيد محمد علي. وأعلنت رأفت عن الخبرأكمل القراءة »
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