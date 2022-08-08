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الصباح الفني

رأفت‭ ‬تستعيد‭ “‬يا‭ ‬الناسي‭”‬

منذ 20 ثانية
لطيفة رأفت
طرحت‭ ‬الفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬لطيفة‭ ‬رأفت‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أغنية‭ “‬يا‭ ‬الناسي‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬أغاني‭ ‬الراحل‭ ‬إبراهيم‭ ‬العلمي‭.‬ وأطلقت‭ ‬المطربة‭ ‬المغربية‭ “‬كوفر‭” ‬الأغنية‭ ‬المغربية،‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تحميل‭ ‬الفيديوهات‭ “‬يوتيوب‭” ‬بتوزيع‭ ‬جديد‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬المايسترو‭ ‬رشيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭.‬ وأعلنت‭ ‬رأفت‭ ‬عن‭ ‬الخبر‭أكمل القراءة »

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