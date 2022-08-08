اذاعة وتلفزيون
“The Sandman ” على “نتفليكس”
أطلقت منصة “نتفليكس” المسلسل الأمريكي «The Sandman»، بعد أن أنهى عروضه العالمية الخاصة في لندن. ويشهد المسلسل مشاركة عربية ممثلة بالفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمال، التي تجسد شخصية (لايتا هول)، وتشارك البطولة مع عدد كبير من نجوم هوليوود. وتدور أحداث المسلسل في إطار من الخيال العلمي، الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا