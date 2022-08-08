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اذاعة وتلفزيون

“The Sandman ” على “نتفليكس”

منذ 14 ثانية
أطلقت منصة “نتفليكس” المسلسل الأمريكي «The Sandman»، بعد أن أنهى عروضه العالمية الخاصة في لندن. ويشهد المسلسل مشاركة عربية ممثلة بالفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمال، التي تجسد شخصية (لايتا هول)، وتشارك البطولة مع عدد كبير من نجوم هوليوود. وتدور أحداث المسلسل في إطار من الخيال العلمي، الذيأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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