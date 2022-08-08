الصباح الفني
”من أول دقيقة” تتجاوز 200 مليون مشاهدة
تقاسم المغني المغربي سعد لمجرد، مع متابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، فرحته بالإنجاز الجديد الذي حققته أغنية “من أول دقيقة”، والتي جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا والمصورة على طريقة فيديو كليب. واختار لمجرد الاحتفال بالرقم الجديد الذي حققته الأغنية بعدما تخطت عتبة 200 مليون مشاهدةأكمل القراءة »
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