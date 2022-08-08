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الصباح الفني

‭”‬من‭ ‬أول‭ ‬دقيقة‭” ‬ تتجاوز‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة

منذ 26 ثانية
تقاسم‭ ‬المغني‭ ‬المغربي‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد،‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬فرحته‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬أغنية‭ “‬من‭ ‬أول‭ ‬دقيقة‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬جمعته‭ ‬بالفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إليسا‭ ‬والمصورة‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭.‬ ‮ ‬واختار‭ ‬لمجرد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالرقم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الأغنية‭ ‬بعدما‭ ‬تخطت‭ ‬عتبة‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭أكمل القراءة »

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