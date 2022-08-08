اذاعة وتلفزيون
الديفا وذكريات مع المنذر
عبرت الديفا سميرة سعيد عن حزنها لرحيل الموسيقار إحسان المنذر، الذي يعتبر من الأسماء الفنية اللامعة التي تعاملت معها في مسارها الفني. وتقاسمت سميرة سعيد مقطع فيديو للراحل إحسان المنذر وعلقت عليه قائلة “رحم الله الأستاذ والملحن الكبير إحسان المنذر…فنانا عظيما ذا خلق رفيع. عزائي لأسرته الكريمةأكمل القراءة »
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