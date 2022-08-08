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تظاهرة “شواطئ الشعر” بالصويرة

منذ 17 ثانية
تنظم دار الشعر بمراكش، بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة جهة مراكش آسفي، فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة “شواطئ الشعر” وذلك إلى غاية سابع غشت الجاري بالصويرة. وتحتضن فضاءات: شاطئ الصويرة، ودار الصويري، ورواق الجنوب، وشرفة فندق الأسوار، والمكتبة الخضراء فعاليات الدورة الثالثة، التي تستضيف ثلة من الشعراءأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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