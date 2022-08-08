وطنية
لوبي التهريب والهجرة في “وقفات احتجاجية”
قوارب صيد غير قانونية تطالب بوقف الراحة البيولوجية والمهنيون يطالبون بالحزم جيش لوبي التهريب والهجرة السرية والصيد غير القانوني أتباعه لخوض وقفات احتجاجية بالداخلة، وممارسة ضغوط وصفت بـ “المهولة”، لإجبار المسؤولين بوزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية على فتح موانئ الداخلة، بدعوى الصيد. وأوضح مهنيون أن لوبي ماأكمل القراءة »
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