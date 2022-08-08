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وطنية

لوبي‭ ‬التهريب‭ ‬والهجرة‭ ‬في‭ “‬وقفات‭ ‬احتجاجية‭”‬

منذ دقيقتين
المهنيون‭ ‬حذروا‭ ‬من‭ ‬الرضوخ‭ ‬إلى‭ ‬مطالب‭ ‬المحتجين‭      (‬أرشيف‭)‬
قوارب‭ ‬صيد‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬تطالب‭ ‬بوقف‭ ‬الراحة‭ ‬البيولوجية‭ ‬والمهنيون‭ ‬يطالبون‭ ‬بالحزم جيش‭ ‬لوبي‭ ‬التهريب‭ ‬والهجرة‭ ‬السرية‭ ‬والصيد‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬أتباعه‭ ‬لخوض‭ ‬وقفات‭ ‬احتجاجية‭ ‬بالداخلة،‭ ‬وممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬وصفت‭ ‬بـ‭ “‬المهولة‭”‬،‭ ‬لإجبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بوزارة‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬موانئ‭ ‬الداخلة،‭ ‬بدعوى‭ ‬الصيد‭.‬ وأوضح‭ ‬مهنيون‭ ‬أن‭ ‬لوبي‭ ‬ما‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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