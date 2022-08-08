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وطنية

مجازر‭ ‬الفنادق‭ ‬تصل‭ ‬البرلمان

منذ دقيقتين
أثمنة‭ ‬خيالية‭ ‬وخدمات‭ ‬رديئة‭ ‬وإعفاءات‭ ‬ستطول‭ ‬مندوبي‭ ‬الوزارة‭ ‬ في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انشغل‭ ‬فيه‭ “‬نواب‭ ‬الأمة‭” ‬بعطلتهم‭ ‬الصيفية‭ ‬خارج‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬اختار‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الزعيم،‭ ‬عضو‭ ‬فريق‭ “‬البام‭” ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حمل‭ ‬هموم‭ ‬وتظلمات‭ ‬السياح‭ ‬المغاربة‭ ‬وأبناء‭ ‬الجالية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية‭.‬ وبادر‭ ‬الزعيم‭ ‬إلى‭ ‬مساءلة‭ ‬فاطمة‭أكمل القراءة »

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