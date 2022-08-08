وطنية
مجازر الفنادق تصل البرلمان
أثمنة خيالية وخدمات رديئة وإعفاءات ستطول مندوبي الوزارة في الوقت الذي انشغل فيه “نواب الأمة” بعطلتهم الصيفية خارج أرض الوطن، اختار عبد اللطيف الزعيم، عضو فريق “البام” بمجلس النواب، حمل هموم وتظلمات السياح المغاربة وأبناء الجالية في الخارج، إلى المؤسسة التشريعية. وبادر الزعيم إلى مساءلة فاطمةأكمل القراءة »
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