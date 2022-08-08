الصباح الفني
الفاسي وتجارب الحياة
تقاسمت الممثلة فرح الفاسي بعضا مما تعلمته من خلال تجربتها في الحياة ومجموعة من المواقف، التي صادفتها في محطات كثيرة مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وكتبت الفاسي قائلة “علمتني الحياة أن أجعل قلبي مدينة بيوتها المحبة، وطرقها التسامح والعفو، وأن أعطي ولا أنتظر الرد على العطاء،أكمل القراءة »
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