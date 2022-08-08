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الصباح الفني

الفاسي‭ ‬وتجارب‭ ‬الحياة

منذ دقيقة واحدة
فرح الفاسي
تقاسمت‭ ‬الممثلة‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬بعضا‭ ‬مما‭ ‬تعلمته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المواقف،‭ ‬التي‭ ‬صادفتها‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬كثيرة‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”.‬ وكتبت‭ ‬الفاسي‭ ‬قائلة‭ “‬علمتني‭ ‬الحياة‭ ‬أن‭ ‬أجعل‭ ‬قلبي‭ ‬مدينة‭ ‬بيوتها‭ ‬المحبة،‭ ‬وطرقها‭ ‬التسامح‭ ‬والعفو،‭ ‬وأن‭ ‬أعطي‭ ‬ولا‭ ‬أنتظر‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬العطاء،‭أكمل القراءة »

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