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الصباح الفني

‭”‬دوار‭ ‬العفاريت‭” ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬القصيبة

منذ 22 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬العرض‭        (‬خاص‭)‬
عرض‭ ‬خاص‭ ‬لشريط‭ ‬المسعودي‭ ‬والحجوي‭ ‬لسكان‭ ‬المدينة‭ ‬الأطلسية حط‭ ‬طاقم‭ ‬الشريط‭ ‬السينمائي‭ “‬دوار‭ ‬العفاريت‭”‬،‭ ‬أخيرا،‭ ‬الرحال‭ ‬بالقصيبة‭ ‬لتقديم‭ ‬عرض‭ ‬خاص‭ ‬لسكان‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تصوير‭ ‬معظم‭ ‬مشاهد‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬بجهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة‭.‬ ‭ ‬وترأس‭ ‬رشيد‭ ‬الحجوي‭ ‬منتج‭ ‬العمل‭ ‬وبوشعيب‭ ‬المسعودي‭ ‬مخرجه‭ ‬الوفد‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬تنقل‭أكمل القراءة »

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