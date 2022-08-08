الصباح الفني
”دوار العفاريت” يعود إلى القصيبة
عرض خاص لشريط المسعودي والحجوي لسكان المدينة الأطلسية حط طاقم الشريط السينمائي “دوار العفاريت”، أخيرا، الرحال بالقصيبة لتقديم عرض خاص لسكان هذه المدينة التي شهدت تصوير معظم مشاهد هذا الفيلم بجهة بني ملال خنيفرة. وترأس رشيد الحجوي منتج العمل وبوشعيب المسعودي مخرجه الوفد الفني الذي تنقلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا