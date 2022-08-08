الصباح الفني
الركاكنة ينتهي من جولة بأوربا
عاد، أخيرا، الممثل والمخرج عبد الكبير الركاكنة إلى المغرب بعد جولة بأوربا حط فيها الرحال بعدة مسارح لتقديم عمله المسرحي “فكها يا من وحلتيها”. وقال الركاكنة إن الجولة حظيت بنجاح وتجاوب كبير من قبل أبناء الجالية المغربية والعربية في كثير من المحطات ضمن برنامج العروض. وأضاف الركاكنةأكمل القراءة »
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