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الصباح الفني

الركاكنة‭ ‬ينتهي‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬بأوربا

منذ 15 دقيقة
عبد‭ ‬الكبير‭ ‬الركاكنة‭ (‬خاص‭)‬
عاد،‭ ‬أخيرا،‭ ‬الممثل‭ ‬والمخرج‭ ‬عبد‭ ‬الكبير‭ ‬الركاكنة‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬بأوربا‭ ‬حط‭ ‬فيها‭ ‬الرحال‭ ‬بعدة‭ ‬مسارح‭ ‬لتقديم‭ ‬عمله‭ ‬المسرحي‭ “‬فكها‭ ‬يا‭ ‬من‭ ‬وحلتيها‭”.‬ وقال‭ ‬الركاكنة‭ ‬إن‭ ‬الجولة‭ ‬حظيت‭ ‬بنجاح‭ ‬وتجاوب‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬والعربية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬العروض‭.‬ وأضاف‭ ‬الركاكنة‭أكمل القراءة »

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