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اذاعة وتلفزيون

نصف مبلغ الدعم لمهرجان مراكش

منذ 25 ثانية
توزيع 27 مليون درهم على 54 مهرجانا للسينما قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، التي انعقدت بمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط، دعم 54 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ إجمالي قدره 27.151.500 درهم. وأوضح المركز السينمائي المغربي، أن اللجنة درست 66 ملف طلب مرشح للدعم برسم الدورة الثانية ل 2022،أكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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