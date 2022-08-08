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نصف مبلغ الدعم لمهرجان مراكش
توزيع 27 مليون درهم على 54 مهرجانا للسينما قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، التي انعقدت بمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط، دعم 54 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ إجمالي قدره 27.151.500 درهم. وأوضح المركز السينمائي المغربي، أن اللجنة درست 66 ملف طلب مرشح للدعم برسم الدورة الثانية ل 2022،أكمل القراءة »
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