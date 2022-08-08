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الصباح الفني

لطفي‭ ‬في‭ ‬لوك‭ ‬جديد‭ ‬

منذ 32 ثانية
عمر لطفي
عمد‭  ‬الممثل‭ ‬عمر‭ ‬لطفي‭ ‬إلى‭ ‬قص‭ ‬شعره‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مألوفة‭ ‬عما‭ ‬اعتاد‭ ‬الظهور‭ ‬به،‭ ‬استجابة‭  ‬لمطلب‭ ‬معجبيه‭ ‬وجمهوره‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬عبر‭ ‬منشور‭ ‬على‭ “‬أنستغرام‭”.‬ ‭ ‬ونشر‭ ‬عمر‭ ‬لطفي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬أنستغرام‭” ‬صورة‭ ‬له،‭ ‬بدا‭ ‬فيها‭ ‬بقصة‭ ‬شعر‭ ‬جديدة‭.‬ وأرفق‭ ‬لطفي‭ ‬صورته‭ ‬بتدوينة‭ ‬أوضح‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 32 ثانية


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