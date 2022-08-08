الصباح الفني
لطفي في لوك جديد
عمد الممثل عمر لطفي إلى قص شعره بطريقة غير مألوفة عما اعتاد الظهور به، استجابة لمطلب معجبيه وجمهوره وهو ما أكده عبر منشور على “أنستغرام”. ونشر عمر لطفي على حسابه الرسمي على “أنستغرام” صورة له، بدا فيها بقصة شعر جديدة. وأرفق لطفي صورته بتدوينة أوضح منأكمل القراءة »
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