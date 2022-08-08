الصباح الفني
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تزلجت تحت 20 سيارة في 13 ثانية دخلت طفلة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما تمكنت من التزلج تحت 20 سيارة خلال 13.74 ثانية. وأكد مسؤولون عن موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية مرور ديشنا نهار من تحت 20 سيارة، كانت مصفوفة على امتدادأكمل القراءة »
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