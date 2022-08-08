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الصباح الفني

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منذ 15 دقيقة
تزلجت‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ثانية دخلت‭ ‬طفلة‭ ‬هندية‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬موسوعة‭ “‬غينيس‭” ‬للأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬التزلج‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سيارة‭ ‬خلال‭ ‬13‭.‬74‭ ‬ثانية‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬موسوعة‭ “‬غينيس‭” ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬مرور‭ ‬ديشنا‭ ‬نهار‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سيارة،‭ ‬كانت‭ ‬مصفوفة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭أكمل القراءة »

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منذ 15 دقيقة


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