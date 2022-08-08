fbpx
الصباح الفني

القادري‭: ‬هنا‭ ‬بيروت

منذ 15 دقيقة
سميرة القادري
حلت‭ ‬السوبرانو‭ ‬سميرة‭ ‬القادري‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬عمل‭ ‬بلبنان،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التحضير‭ ‬لمشروع‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيله‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬ وتقاسمت‭ ‬السوبرانو‭ ‬القادري‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬زيارتها‭ ‬إلى‭ ‬بيروت،‭ ‬إذ‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬تعليقاتها‭ ‬قولها‭ “‬هنا‭ ‬بيروت،‭ ‬هنا‭ ‬الحياة‭ ‬هنا‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 دقيقة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.