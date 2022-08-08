الصباح الفني
القادري: هنا بيروت
حلت السوبرانو سميرة القادري في زيارة عمل بلبنان، حيث يتم التحضير لمشروع فني جديد سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة. وتقاسمت السوبرانو القادري مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بعضا من أجواء زيارتها إلى بيروت، إذ جاء في أحد تعليقاتها قولها “هنا بيروت، هنا الحياة هناأكمل القراءة »
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