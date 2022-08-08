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بلمو: “فيستي باز” يعاني التمييز
قال إن المنظمين أكرهوا على تأجيل النسخة الثالثة عشرة منه خرج أعضاء مكتب جمعية إقلاع للتنمية المتكاملة المنظمة لفعاليات مهرجان بني عمار زرهون “فيستي باز” عن صمتهم من أجل التعبير عن استنكارهم وتنديدهم بالعراقيل التي تواجهها التظاهرة، مؤكدين أنها تعاني التمييز. وقال محمد بلمو، رئيس مهرجان “فيستيأكمل القراءة »
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