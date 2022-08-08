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الصباح الفني

‭ “‬أوم‭” ‬تغني‭ ‬في‭ ‬تونس

منذ 6 دقائق
الفنانة‭ "‬أوم‭"‬‭  (‬خاص‭)‬
أحيت‭ ‬الفنانة‭ ‬المغربية‭ “‬أوم‭”‬،‭ ‬أخيرا،‭ ‬سهرة‭ ‬غنائية‭ ‬بمهرجانات‭ ‬الحمامات‭ ‬بتونس‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬بديعة‭ ‬بوحريزي‭. ‬ وأطلت‭ ‬أم‭ ‬الغيث‭ ‬الشهيرة‭ ‬ب‭”‬أوم‭” ‬لأوّل‭ ‬مرّة‭ ‬على‭ ‬جمهور‭ ‬ومسرح‭ ‬الحمامات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أغنيتها‭  ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬دابا‭”. ‬وأغنية‭ “‬دابا‭” ( ‬أي‭ ‬الآن‭) ‬هي‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬رحلة‭ ‬الحواس‭أكمل القراءة »

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