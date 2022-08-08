الصباح الفني
“أوم” تغني في تونس
أحيت الفنانة المغربية “أوم”، أخيرا، سهرة غنائية بمهرجانات الحمامات بتونس بالاشتراك مع الفنانة التونسية بديعة بوحريزي. وأطلت أم الغيث الشهيرة ب”أوم” لأوّل مرّة على جمهور ومسرح الحمامات من خلال تقديم أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “دابا”. وأغنية “دابا” ( أي الآن) هي دعوة إلى رحلة الحواسأكمل القراءة »
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