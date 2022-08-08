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الصباح الفني

الجريني‭ ‬يشتاق‭ ‬للمغرب

منذ 7 دقائق
عبد الفتاح لكريني. (خاص)
عبر‭ ‬الفنان‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬الجريني‭ ‬عن‭ ‬اشتياقه‭ ‬للمغرب،‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تبادل‭ ‬الصور‭ ‬والفيديوهات‭ “‬أنستغرام‭”.‬ وأطل‭ ‬الجريني‭  ‬على‭ ‬متابعيه‭ ‬من‭  ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬دبي،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬أشواقه‭ ‬للمغرب،‭ ‬قائلا‭ “‬توحشت‭ ‬المغرب‭ ‬وناس‭ ‬البلاد‭… ‬الله‭ ‬يحفظكم‭ ‬جميعا،‭ ‬قولوا‭ ‬آمين‭”.‬ ‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجريني‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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