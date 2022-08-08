الصباح الفني
الجريني يشتاق للمغرب
عبر الفنان عبد الفتاح الجريني عن اشتياقه للمغرب، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”. وأطل الجريني على متابعيه من العاصمة الإماراتية دبي، معبرا عن أشواقه للمغرب، قائلا “توحشت المغرب وناس البلاد… الله يحفظكم جميعا، قولوا آمين”. يشار إلى أن الجرينيأكمل القراءة »
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