الصباح الفني
فالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “ما أجمل الغرباء حين يصبحون أصدقاءنا بالصدفة، وما أحقر الأصدقاء حين يصبحون غرباء فجأة”. ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها “لا تسعفنا اللغة في التعبير عن الألم، كل اللغات قاصرة” قرقيبو كتبت الفنانة إيمان قرقيبو علىأكمل القراءة »
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