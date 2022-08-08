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الصباح الفني

فالوا

منذ 6 دقائق
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ما‭ ‬أجمل‭ ‬الغرباء‭ ‬حين‭ ‬يصبحون‭ ‬أصدقاءنا‭ ‬بالصدفة،‭ ‬وما‭ ‬أحقر‭ ‬الأصدقاء‭ ‬حين‭ ‬يصبحون‭ ‬غرباء‭ ‬فجأة‭”.‬ ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬تسعفنا‭ ‬اللغة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الألم،‭ ‬كل‭ ‬اللغات‭ ‬قاصرة‭”‬ قرقيبو كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬إيمان‭ ‬قرقيبو‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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