وطنية
نفحة اجتماعية في قانون مالية 2023
تعويضات عائلية لفائدة 7 ملايين طفل من الأسر الفقيرة والهشة وإطلاق السجل الاجتماعي لتفعيل الدعم المباشر حدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في المنشور التأطيري، الذي وجهه إلى أعضاء الحكومة، أربع أولويات لمشروع قانون المالية 2023، التي تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعمأكمل القراءة »
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