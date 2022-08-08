اذاعة وتلفزيون
“مقطوع من شجرة” على “دوزيم”
تبث القناة الثانية اليوم (الاثنين) مسلسل “مقطوع من شجرة” على الساعة التاسعة وأربعين دقيقة، من بطولة زينب عبيد وثلة من الممثلين. ويلعب الدور الرئيسي في أحداث المسلسل الطفل ياسين صواب، البالغ من العمر 12 سنة، والذي تعرض للطرد من طرف خاله “التهامي” وخالته “أمينة”، وعانى خلال بحثهأكمل القراءة »
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