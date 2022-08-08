وطنية
ورطة الداخلية في فوضى الجماعات
الاتحاد المغربي للشغل يحذر من زيادة الاحتقان بسبب ترحيل الخدمات للخواص اتهمت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الداخلية بنهج إستراتيجية تروم تغيير وضعية بعض الفئات من العاملين في الجماعات المحلية، بما يتماشى مع ترحيل خدمات المرافق العمومية الحيوية إلى القطاعأكمل القراءة »
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