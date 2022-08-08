بانوراما
كنت تلميذا مشاغبا
السايح… الوجه الآخر 1 حادثة مميتة قرب طرفاية غيرت حياة الأسرة جواد السايح، من أشهر الفكاهيين المغاربة، الذين استطاعوا فرض أنفسهم في الساحة الفنية، من خلال أعمال مميزة. اسم استطاع أن يسرق الضحكة من جمهوره، ويسافر به نحو عالم الفرجة والمتعة. قدم أعمالا كثيرة، ونجح من خلالهاأكمل القراءة »
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