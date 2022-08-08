الرياضة
انتداب السيودي يغضب جماهير طنجة
بعد تعاقده مع بدر الدين بنعاشور، حارس المرمى السابق للوداد الرياضي والكوكب السعودي، تعاقد اتحاد طنجة مع عيسى السيودي، حارس مرمى الوداد الرياضي، لموسم واحد على سبيل الإعارة. وأغضبت الصفقة مشجعي اتحاد طنجة الرافضين لصيغة الإعارة في انتدابات الفريق، خوفا من تكرار سيناريو الحارس رضا التكناوتي، حيثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا