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مجتمع

75 % من المستهلكين دفعوا رقميا

منذ 3 دقائق
كشفت شركة “ماستر كارد” الدولية، المتخصصة في تكنولوجيا وحلول الدفع، أن 75 في المائة من المستهلكين المغاربة، لجؤوا إلى الدفع الرقمي، أو طرق الدفع الجديدة، أثناء اقتنائهم سلعا أو خدمات، على الأقل مرة واحدة في 2021، مبرزة في دراسة أجرتها على السوق الوطنية، أن 11 في المائةأكمل القراءة »

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