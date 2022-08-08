مجتمع
75 % من المستهلكين دفعوا رقميا
كشفت شركة “ماستر كارد” الدولية، المتخصصة في تكنولوجيا وحلول الدفع، أن 75 في المائة من المستهلكين المغاربة، لجؤوا إلى الدفع الرقمي، أو طرق الدفع الجديدة، أثناء اقتنائهم سلعا أو خدمات، على الأقل مرة واحدة في 2021، مبرزة في دراسة أجرتها على السوق الوطنية، أن 11 في المائةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا