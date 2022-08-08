الرياضة
عسوت بالجيش لثلاث سنوات
أعلن الجيش الملكي تعاقده مع أيوب عسوت (23 عاما)، اللاعب السابق لشباب الحسيمة واتحاد إمزورن، بعقد يمتد لثلاث سنوات. ولعب عسوت الذي يوظف جناحا أيمن لاتحاد إمزورن، قبل انتقاله معارا إلى شباب الحسيمة الموسم الرياضي 2019 ـ 2020، ليعود إلى فريقه الأصلي اتحاد إمزورن بعد نزول شبابأكمل القراءة »
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