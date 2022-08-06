وطنية
حماة البيئة ينتفضون ضد “تنخيل” المدن
في وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة، إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الماضية، وأدت إلى اندلاع حرائق بمختلق المناطق، أطلق حماة البيئة حملات على المستوى الوطني والمحلي، قصد وقف ما وصفوه بالزرع العشوائي للنخيل بجل المدن المغربية، خاصة أنه يتم التخلص من الأشجار التي توفر الظل، وتعويضهاأكمل القراءة »
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