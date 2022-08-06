وطنية
سلطات الرباط تحظر المفرقعات
راقبت سلطات الرباط، المحلات التجارية، ومنعت بيع المفرقعات النارية، التي تتسبب في حدوث كوارث صحية، مثل إحداث حروق في اليد، والعين أو إلحاق أضرار على مستوى السمع لدرجة قد تؤدي إلى صمم جزئي، أو كلي، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأكدت المصادر أن السلطات تعقبت ما يجريأكمل القراءة »
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