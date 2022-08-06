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وطنية

سلطات‭ ‬الرباط‭ ‬تحظر‭ ‬المفرقعات

منذ 14 دقيقة
راقبت‭ ‬سلطات‭ ‬الرباط،‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬ومنعت‭ ‬بيع‭ ‬المفرقعات‭ ‬النارية،‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬كوارث‭ ‬صحية،‭ ‬مثل‭ ‬إحداث‭ ‬حروق‭ ‬في‭ ‬اليد،‭ ‬والعين‭ ‬أو‭ ‬إلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السمع‭ ‬لدرجة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬صمم‭ ‬جزئي،‭ ‬أو‭ ‬كلي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تعقبت‭ ‬ما‭ ‬يجري‭أكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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