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الصباح الفني

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منذ 5 دقائق
شاب‭ ‬بريطاني‭ ‬يشم‭ ‬الكلمات تثير‭ ‬قدرة‭ ‬غريبة‭ ‬لرجل‭ ‬بريطاني‭ ‬موجة‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاهتمام،‭ ‬إذ‭ ‬يعاني‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬يمكنه‭ ‬تذوق‭ ‬الكلمات‭ ‬وشمها‭ ‬والإحساس‭ ‬بها‭. ‬ولطالما‭ ‬كان‭ ‬هنري‭ ‬جراي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما،‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تذوق‭ ‬الكلمات‭ ‬أو‭ ‬شمها‭ ‬أو‭ ‬امتلاك‭ ‬شعور‭ ‬مرتبط‭ ‬بالكلمات‭. ‬واكتشف‭ ‬هنري‭ ‬أنه‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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