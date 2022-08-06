الصباح الفني
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شاب بريطاني يشم الكلمات تثير قدرة غريبة لرجل بريطاني موجة عالمية واسعة من الاهتمام، إذ يعاني حالة نادرة يمكنه تذوق الكلمات وشمها والإحساس بها. ولطالما كان هنري جراي، البالغ من العمر 23 عاما، قادرا على تذوق الكلمات أو شمها أو امتلاك شعور مرتبط بالكلمات. واكتشف هنري أنهأكمل القراءة »
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