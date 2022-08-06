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ربورتاج

‭”‬مطبات‭” ‬تسجيل‭ ‬المخالفات‭… ‬بعبع‭ ‬السائقين

منذ 3 دقائق
شرطي مرور يتربص بالمخالفين (عبد الحق خليفة)
أصحاب‭ ‬دراجات‭ ‬وسيارات‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬ضحية‭ ‬مخالفات‭ ‬لم‭ ‬يرتكبوها‭ ‬بسبب‭ ‬بنيات‭ ‬تحتية‭ ‬مزرية‭ ‬وترصد‭ ‬أمنيين دركيون يحررون مخالفة في حق أحد السائقين (أرشيف) عطل شارة المرور تسبب في ارتباك السائقين (عبد الحق خليفة) عدم إشعار مستعملي الطريق بوجود “الرادار” مازال مستمرا (أرشيف) ‭”‬مع‭ ‬هاد‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتدهورة‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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