ربورتاج
”مطبات” تسجيل المخالفات… بعبع السائقين
أصحاب دراجات وسيارات وجدوا أنفسهم ضحية مخالفات لم يرتكبوها بسبب بنيات تحتية مزرية وترصد أمنيين دركيون يحررون مخالفة في حق أحد السائقين (أرشيف) عطل شارة المرور تسبب في ارتباك السائقين (عبد الحق خليفة) عدم إشعار مستعملي الطريق بوجود “الرادار” مازال مستمرا (أرشيف) ”مع هاد البنية التحتية المتدهورةأكمل القراءة »
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