وطنية
تصييف ببنزين جماعات
رؤساء ونواب ومستشارون يملؤون خزانات سياراتهم من المال العام في الطريق إلى البحر رفعت حرارة موسم العطلة الصيفية وغلاء المحروقات أسهم ريع بنزين الجماعات، إذ يتهافت منتخبون للحصول على تعويض كامل لثمن الغازوال المستعمل في تنقلاتهم الخاصة بسيارات الدولة أو في شكل “بونات” يتم صرفها من الميزانيةأكمل القراءة »
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