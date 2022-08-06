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وطنية

تصييف‭ ‬ببنزين‭ ‬جماعات

منذ 3 دقائق
رؤساء‭ ‬ونواب‭ ‬ومستشارون‭ ‬يملؤون‭ ‬خزانات‭ ‬سياراتهم‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬البحر رفعت‭ ‬حرارة‭ ‬موسم‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬وغلاء‭ ‬المحروقات‭ ‬أسهم‭ ‬ريع‭ ‬بنزين‭ ‬الجماعات،‭ ‬إذ‭ ‬يتهافت‭ ‬منتخبون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬كامل‭ ‬لثمن‭ ‬الغازوال‭ ‬المستعمل‭ ‬في‭ ‬تنقلاتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬بسيارات‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬شكل‭ “‬بونات‭” ‬يتم‭ ‬صرفها‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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