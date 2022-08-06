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ملف الصباح

شرط‭ ‬زوجة‭ ‬المستقبل

منذ 3 دقائق
هناك‭ ‬فئات‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحق‭ ‬للرجل‭ ‬غير‭ ‬مسموح‭ ‬به‭ ‬للمرأة‭         (‬أرشيف‭)‬
مفهوم‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الريفي‭ ‬مرتبط‭ ‬بغشاء‭ ‬البكارة‭ ‬وفقدانها‭ ‬مخالف‭ ‬لأعرافه‭ ‬وتقاليده ارتبط‭ ‬مفهوم‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الريفي‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المغربية‭ ‬بعذرية‭ ‬الفتاة‭. ‬كما‭ ‬ارتبط‭ ‬مفهوم‭ ‬الزواج‭ ‬عند‭ ‬سكان‭ ‬منطقة‭ ‬الريف،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البوادي‭ ‬والقرى،‭ ‬من‭ ‬فتاة‭ ‬بكر‭ ‬عذراء،‭ ‬بفكرة‭ ‬الزواج‭ ‬المثالي‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭أكمل القراءة »

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