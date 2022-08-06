ملف الصباح
شرط زوجة المستقبل
مفهوم الشرف في المجتمع الريفي مرتبط بغشاء البكارة وفقدانها مخالف لأعرافه وتقاليده ارتبط مفهوم الشرف في المجتمع الريفي كما في العديد من المناطق المغربية بعذرية الفتاة. كما ارتبط مفهوم الزواج عند سكان منطقة الريف، خاصة في البوادي والقرى، من فتاة بكر عذراء، بفكرة الزواج المثالي الذي يبحثأكمل القراءة »
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