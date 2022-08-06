الرياضة
الشارقة يصدم الرجاء
اختار الاحتفاظ بمالانغو بعد توصله بعروض أخرى رفض الشارقة الإماراتي، إعارة الكونغولي بين مالانغو للرجاء الرياضي، رغم أن اللاعب أبدى رغبته في العودة للفريق الأخضر. وفي الوقت الذي اعتقد فيه الرجاء أن عودة مالانغو باتت وشيكة، معارا إلى نهاية الموسم، تراجع مسؤولو الشارقة في آخر لحظة، ورفضواأكمل القراءة »
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