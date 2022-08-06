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ريهام تنتظر “أزمة منتصف العمر ” تشهد الممثلة ريهام عبد الغفور نشاطا فنيا في الفترة الحالية، إذ شاركت في مجموعة من المسلسلات، وهي “وش وضهر” مع إياد نصار، و”منعطف خطر” مع باسل خياط وسلمى أبو ضيف، والغرفة “207 ” الذي سيتم عرضه قريبا، فيما تنتظر أيضا عرضأكمل القراءة »
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