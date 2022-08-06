الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة مقطعا شعريا جاء فيه “نايُكَ أعمى/ ومروجك زرقاء/ فأين تورد قطعانك/ يا راعي الماء؟”. الكوشي كتبت الفنانة ليلى الكوشي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “العين التي تمتلئ بك لن تنظر أبدا لغيرك…حاضرا كنت أم غائبا”. زعواطي كتبت الشاعرة والمسرحية حنان زعواطيأكمل القراءة »
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