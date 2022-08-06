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الصباح الفني

قالوا

منذ 6 دقائق
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬نايُكَ‭ ‬أعمى‭/ ‬ومروجك‭ ‬زرقاء‭/ ‬فأين‭ ‬تورد‭ ‬قطعانك‭/ ‬يا‭ ‬راعي‭ ‬الماء؟‭”.‬ الكوشي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬ليلى‭ ‬الكوشي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬العين‭ ‬التي‭ ‬تمتلئ‭ ‬بك‭ ‬لن‭ ‬تنظر‭ ‬أبدا‭ ‬لغيرك‭…‬حاضرا‭ ‬كنت‭ ‬أم‭ ‬غائبا‭”.‬ زعواطي كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬والمسرحية‭ ‬حنان‭ ‬زعواطي‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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