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“بغاوه فالفجر وباقي خضر”

منذ 5 دقائق
A berber woman attends a group wedding ceremony in high Atlas Mountain the Berber village of Imilchil on September 23, 2010. Once a year, in September, a wedding festival is held in which the young are permitted to choose a spouse for themselves. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)
أهل دكالة ما زالوا متشبثين بثقافة “السروال” وبالعرائس “محمرات الشاشية” رغم التطور الحاصل في التقاليد المتحكمة في الزواج وطقوسه، خاصة “ليلة الدخلة”، فإن أهل دكالة ما زالوا متمسكين إلى حد بعيد، خاصة في البادية، أن يسيل الدم أحمر لامعا في تلك المناسبة المباركة التي تعتبر امتحانا عسيراأكمل القراءة »

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