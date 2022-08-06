ملف الصباح
“بغاوه فالفجر وباقي خضر”
أهل دكالة ما زالوا متشبثين بثقافة “السروال” وبالعرائس “محمرات الشاشية” رغم التطور الحاصل في التقاليد المتحكمة في الزواج وطقوسه، خاصة “ليلة الدخلة”، فإن أهل دكالة ما زالوا متمسكين إلى حد بعيد، خاصة في البادية، أن يسيل الدم أحمر لامعا في تلك المناسبة المباركة التي تعتبر امتحانا عسيراأكمل القراءة »
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