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وطنية

خارطة شراكة أمنية مغربية إسرائيلية

منذ 4 دقائق
حموشي وشبتاي يفتحان ملفات مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود وضع اجتماع أمني مغربي إسرائيلي عالي المستوى بحر الأسبوع الجاري خارطة طريق وإقامة أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية ودولة إسرائيل. واستقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الثلاثاءأكمل القراءة »

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