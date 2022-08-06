وطنية
منع النساء من الفنادق يعود للواجهة
تفاجأت نساء بمنعهن من حجز غرف بفنادق في مختلف المدن، بدون سند قانوني، سوى أنهن يقطن بالمدينة التي توجد بها تلك الفنادق، أو يحملن رقم بطاقة تعريف وطنية بها رمز المدينة التي تضم مراكز الإيواء الفندقي، ما أثار ضجة سياسية وجمعوية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادتأكمل القراءة »
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