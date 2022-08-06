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وطنية

منع‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬يعود‭ ‬للواجهة

منذ 4 دقائق
تفاجأت‭ ‬نساء‭ ‬بمنعهن‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬غرف‭ ‬بفنادق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن،‭ ‬بدون‭ ‬سند‭ ‬قانوني،‭ ‬سوى‭ ‬أنهن‭ ‬يقطن‭ ‬بالمدينة‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬بها‭ ‬تلك‭ ‬الفنادق،‭ ‬أو‭ ‬يحملن‭ ‬رقم‭ ‬بطاقة‭ ‬تعريف‭ ‬وطنية‭ ‬بها‭ ‬رمز‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬الفندقي،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬ضجة‭ ‬سياسية‭ ‬وجمعوية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ وأفادت‭أكمل القراءة »

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