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انطلاق مشروع “طنجة تيك”

منذ 32 ثانية
تم أخيرا بالرباط، توقيع اتفاقية الاستثمار بجانب آخر الوثائق الإدارية والتنظيمية للانطلاقة العملية والتجارية لمشروع “مدينة طنجة للتكنولوجيا محمد السادس”، بعد استكمال مرحلة الإعداد التقني والتفاوضي لمختلف جوانبه. وصرح عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة، بهذه المناسبة، أن التوقيع على هذه الوثائق يعتبر اليوم بمثابة مرحلة مهمةأكمل القراءة »

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منذ 32 ثانية


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