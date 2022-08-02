الصباح الفني
“King Of Stonks” على “نتفليكس”
بثت شبكة “نتفليكس” المسلسل الألماني “King Of Stonks”، الذي يروي قصة فيليكس أرماند، وهو مهندس المعلوماتية الثلاثيني، الذي شارك بتأسيس شركة “CableCash” للدفع الرقمي. ويحكي الفيلم عن أرماند الذي على وشك أن يصبح رئيس الشركة التنفيذي إلى جانب ماغنوس كرايمر، رجل المبيعات المتهور، والذي يورط الشركة وأرماندأكمل القراءة »
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