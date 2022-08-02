fbpx
الصباح الفني

“King Of Stonks” على “نتفليكس”

منذ 42 ثانية
بثت شبكة “نتفليكس” المسلسل الألماني “King Of Stonks”، الذي يروي قصة فيليكس أرماند، وهو مهندس المعلوماتية الثلاثيني، الذي شارك بتأسيس شركة “CableCash” للدفع الرقمي. ويحكي الفيلم عن أرماند الذي على وشك أن يصبح رئيس الشركة التنفيذي إلى جانب ماغنوس كرايمر، رجل المبيعات المتهور، والذي يورط الشركة وأرماندأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 42 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.