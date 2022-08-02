fbpx
الصباح الفني

نتائج الدعم السينمائي تغضب مخرجين

منذ 41 ثانية
القبابي قصف اللجنة واعتبر أن “لا علاقة لها بالسينما” أغضبت نتائج دعم إنتاج الأعمال السينمائية بعض المخرجين وكتاب السيناريو المقصيين من الدعم، ليخرجوا عن صمتهم ويقصفوا أعضاء اللجنة. ومن بين الذين لم “يتقبلوا” حرمانهم من الدعم، المخرج والسيناريست حكيم القبابي، الذي وجه مدفعيته صوب اللجنة، مؤكدا أنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 41 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.