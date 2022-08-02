الصباح الفني
نتائج الدعم السينمائي تغضب مخرجين
القبابي قصف اللجنة واعتبر أن “لا علاقة لها بالسينما” أغضبت نتائج دعم إنتاج الأعمال السينمائية بعض المخرجين وكتاب السيناريو المقصيين من الدعم، ليخرجوا عن صمتهم ويقصفوا أعضاء اللجنة. ومن بين الذين لم “يتقبلوا” حرمانهم من الدعم، المخرج والسيناريست حكيم القبابي، الذي وجه مدفعيته صوب اللجنة، مؤكدا أنأكمل القراءة »
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