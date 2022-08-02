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الرياضة

الوداد يطلب تأجيل لائحته القارية

منذ 21 ثانية
الفريق يودع الركراكي في حفل كبير ورسالة مؤثرة من المدرب طلب الوداد الرياضي، من الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، تأجيل لائحته الإفريقية التي ستشارك في النسخة المقبلة لعصبة الأبطال، إلى حين التعاقد مع مدرب يعوض وليد الركراكي وإنهاء تعاقداته الجديدة، خلفا للاعبين الذين غادروا الفريق. وبرر الوداد طلبهأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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