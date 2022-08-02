مجتمع
“الغارديان” تفضح الصحة العالمية
98 في المائة من المصابين بجدري القرود مثليون وهم الأكثر عرضة للإصابة رغم أن جل الدراسات، التي تتوفر اليوم بين أيدي العلماء تؤكد أن المصابين بجدري القرود مثليون، وأن سبب الإصابة هو القيام بعلاقة جنسية مثلية، بين رجل ورجل أو بين ثنائيي الجنس، إلا أن منظمة الصحةأكمل القراءة »
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