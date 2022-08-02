الرياضة
الدريدي يقترب من خريبكة
علمت “الصباح” أن جزئيات بسيطة تفصل أولمبيك خريبكة عن التعاقد مع المدرب التونسي لسعد الدريدي، الذي اقترب من خوض أول تجربة في مساره بالمغرب. وجالس الدريدي مكتب أولمبيك خريبكة مرتين، وعاين البنية التحتية المتوفرة، خاصة ملعب الفوسفاط، وملاعب عادل للتداريب، ومركز التكوين، وناقش مدة العقد والأمور المالية.أكمل القراءة »
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