أسواق
مطعم جديد في “بولمان”
افتتح فندق “بولمان مازاغان” مطعما جديدا. ويتعلق الأمر بمطعم “باشاماما”، الذي يقع على حافة الشاطئ، ويقدم لعشاق نكهات المطعم الإسباني، العديد من الأطباق الأصيلة، من توقيع الشيف سايلس، والتي تتنوع بين المقبلات على طريقة “هاسيندا” و”البايلا” وقطع اللحم الطرية مع صلصة “تشيميتشوري”، وسط أجواء احتفالية على النمطأكمل القراءة »
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