الرياضة
إقصاء الأشبال يغضب لقجع
غادروا كأس العرب بعد هزيمة أمام مصر غادر المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مسابقة كأس العرب، عقب خسارته أمام نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الأحد) بملعب نادي ضمك، لحساب ربع نهائي هذه البطولة، المقامة في السعودية إلى غاية الجمعة المقبل. وعلمتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا