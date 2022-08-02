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الرياضة

إقصاء الأشبال يغضب لقجع

منذ 11 ثانية
غادروا كأس العرب بعد هزيمة أمام مصر غادر المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مسابقة كأس العرب، عقب خسارته أمام نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الأحد) بملعب نادي ضمك، لحساب ربع نهائي هذه البطولة، المقامة في السعودية إلى غاية الجمعة المقبل. وعلمتأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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