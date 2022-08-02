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أسواق

ورزازات تحتضـر

منذ 53 ثانية
مؤسسات سياحية تغلق أبوابها ومهنيون يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من إفلاس القطاع يعيش القطاع السياحي على مستوى إقليم ورزازات على وقع الإغلاقات المستمرة لمجموعة من المؤسسات السياحية، وعلى رأسها الفنادق، وهو ما جعل مجموعة من المهنيين والفاعلين، يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من الإفلاس المحدق بالقطاع، الذي أصبحأكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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