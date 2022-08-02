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الرياضة

وحيـد… دقـت ساعـة الحسـم

منذ 38 ثانية
Bosnian coach Vahid Halilhodzic poses with Morocco's national team jersey after signing on as the new coach during a press conference in the capital Rabat on August 15, 2019. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images)
أول اجتماع للمكتب المديري الجديد للجامعة دون جدول أعمال للكشف عن هوية مدرب الأسود تحسم جامعة كرة القدم، خلال اجتماع مكتبها المديري، اليوم (الثلاثاء)، في مستقبل وحيد خاليلوزيتش، على رأس الطاقم التقني للمنتخب الوطني، بعد أسابيع من الانتظار. ويأتي هذا الاجتماع في ظل التعاقد مع مدير جديدأكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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