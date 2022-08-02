الرياضة
وحيـد… دقـت ساعـة الحسـم
أول اجتماع للمكتب المديري الجديد للجامعة دون جدول أعمال للكشف عن هوية مدرب الأسود تحسم جامعة كرة القدم، خلال اجتماع مكتبها المديري، اليوم (الثلاثاء)، في مستقبل وحيد خاليلوزيتش، على رأس الطاقم التقني للمنتخب الوطني، بعد أسابيع من الانتظار. ويأتي هذا الاجتماع في ظل التعاقد مع مدير جديدأكمل القراءة »
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