الرياضة
أول امتحان لمكتب عصبة الهواة
يعقد المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، غدا (الأربعاء)، أول اجتماع رسمي بعد انتخابه في 22 يوليوز الماضي، سيخصص لمناقشة أربع نقاط. ويتضمن برنامج الاجتماع نقطة مهمة تتعلق بنظام الصعود والنزول للبطولة الوطنية عند نهاية الموسم (2023-2022)، وبداية الموسم الرياضي 2024-2023. وستتم مناقشة أيضا الترتيبات المتخذةأكمل القراءة »
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