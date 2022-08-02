fbpx
الرياضة

أول امتحان لمكتب عصبة الهواة

منذ 3 دقائق
يعقد المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، غدا (الأربعاء)، أول اجتماع رسمي بعد انتخابه في 22 يوليوز الماضي، سيخصص لمناقشة أربع نقاط. ويتضمن برنامج الاجتماع نقطة مهمة تتعلق بنظام الصعود والنزول للبطولة الوطنية عند نهاية الموسم (2023-2022)، وبداية الموسم الرياضي  2024-2023. وستتم مناقشة أيضا الترتيبات المتخذةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.